Ким Чен Ын прибыл на территорию РФ. Фото: ТАСС

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Ким Чен Ын, глава Корейской Народно-Демократической Республики, 24 апреля прибыл на территорию Российской Федерации.

На пограничной станции Хасан Приморского края он сошел с бронированного поезда, которым отправился в путешествие. Лидера КНДР на платформе встречала россиянки в национальных костюмах, предложили ему каравай. Попробовать каравай глава Северной Кореи отказался. Об этом сообщает «Интерфакс».

Далее на бронепоезде Ким Чен Ын будет ехать во Владивосток. Ожидается, что 25 апреля он встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как известно, Путин и Ким Чен Ын ранее никогда лично не встречались. В Пхеньяне рассчитывают на эту встречу, особенно после того, как во Вьетнаме были провалены переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в апреле планировал посетить Российскую Федерацию. В Россию его пригласил президент Владимир Путин. Детали предстоящей встречи и тема переговоров руководителей обеих стран пока неизвестны.