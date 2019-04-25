Каравай, бронепоезд и секретность: Путин начал переговоры с Ким Чен Ыном, фото — ТАСС

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Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали переговоры на Дальнем Востоке РФ.

Путин и Ким встретились в кампусе местного университета на острове Русский, сообщает ТАСС. Лидеры поздравили друг друга рукопожатием и сделали короткие заявления для прессы.

Российско-северокорейские переговоры на высшем уровне продлятся четыре часа. Общение Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет продлится около часа, затем встреча продолжится с участием делегаций двух стран и закончится приемом. Сообщалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы ядерного разоружения Корейского полуострова.

Ким Чен Ын приехал во Владивосток на бронепоезде утром 24 апреля. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай. После торжественной церемонии он отправился на остров Русский, где его разместили в гостинице.

Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в Россию. Его предшественник Ким Чен Ир был в РФ трижды, последний раз — в 2011 году.

На саммите во Владивостоке работают восемь журналистов из КНДР. Они придерживаются специфического дресс-кода: мужчины и женщины одеты в темные костюмы, на лацканах пиджаков — значки с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на красном фоне.