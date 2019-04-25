Польша и Беларусь остановили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», фото — ТСН

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Польша и Беларусь остановили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Решение объяснили низким качеством сырья.

Прием загрязненной нефти приостановлено ​​на польско-белорусской границе, сообщили в правительстве Польши. Это позволит защитить польские перерабатывающие заводы от убытков, которые может причинить сырье с повышенной концентрацией органических хлоридов.

Соответствующую информацию передали и на предприятия в Германии. Профильное министерство ФРГ пока не выявило повышения хлор-органических соединений в нефти, поступающей по «Дружбе».

В Варшаве обещали обеспечить бесперебойность переработки и поставок своего рынка топливом. Если запасов не хватит, поляки задействуют альтернативный маршрут — нефть будет поступать через нефтепорт в Гданьске.

О некачественной экспортной смеси, поступающей по «Дружбе», в конце прошлой недели сообщили власти Беларуси. Российская «Транснефть» признала повышенное содержание хлоридов в сырье.

Минск потребовал от российской «Транснефти» компенсаций за испачканную нефть и остановил транзит нефти в западном направлении. Беларусь 23 апреля сообщила, что российская нефть плохого качества поступила в Украину и Европейский Союз, поэтому приостановила реэкспорт топлива.