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В Украину из Беларуси поступила некачественная нефть из РФ. Фото: Delo.ua

Некачественная нефть из России поступила в Украину — «Белнефтехим»

23 апр 2019, 15:27
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Российская нефть плохого качества поступила в Украину и Европейский Союз.

Нефтепродукты из РФ имеют повышенное содержание хлорорганических соединений. Об этом 23 апреля сообщил заместитель председателя белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов на пресс-конференции в Мозыре, сообщает «Белта».

«Результаты проб, которые были отобраны на границе Беларуси и Польши, показали, что некачественная нефть поступила на территорию стран ЕС и в Украину», — отметил он.

Сизов добавил, что некачественная нефть продолжает поступать в Беларусь из России. Лаборатории нефтеперерабатывающих предприятий работают в круглосуточном режиме, но пока не наблюдается улучшения ситуации с российскими нефтепродуктами.

Ранее некачественное российское сырье привело к тому, что на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вышло из строя дорогостоящее оборудование. На днях в Министерстве энергетики РФ пообещали, что качество продукции улучшится в ближайшее время.

Напомним, Беларусь приостановила экспорт бензина и дизтоплива в Украину. Также светлые нефтепродукты временно не поступают в Польшу и страны Балтии. Это связано с тем, что на белорусские заводы поступает некачественная нефть из России.

Контрактные обязательства перед иностранными покупателями приостановлены до момента решения вопроса с плохой нефтью. Снижение объема экспорта также происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок Беларуси в полном объеме.


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