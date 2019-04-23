В Україну з Білорусі надійшла неякісна нафта з РФ. Фото: Delo.ua

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Ракурс

Російська нафта поганої якості надійшла в Україну та Європейський Союз.

Нафтопродукти з РФ мають підвищений вміст хлорорганічних сполук. Про це 23 квітня повідомив заступник голови білоруського концерну «Білнафтохім» Володимир Сизов на прес-конференції у Мозирі, повідомляє «Белта».

«Результати проб, які були відібрані на кордоні Білорусі й Польщі, показали, що неякісна нафта надійшла на територію країн ЄС та в Україну», — зазначив він.

Сизов додав, що неякісна нафта продовжує надходити до Білорусі з Росії. Лабораторії нафтопереробних підприємств працюють у цілодобовому режимі, але наразі не спостерігається поліпшення ситуації з російськими нафтопродуктами.

Раніше неякісна російська сировина призвела до того, що на Мозирському нафтопереробному заводі вийшло з ладу дороге устаткування. Днями у Міністерстві енергетики РФ пообіцяли, що якість продукції поліпшиться найближчим часом.

Нагадаємо, Білорусь призупинила експорт бензину та дизпалива до України. Також світлі нафтопродукти тимчасово не надходять до Польщі та країн Балтії. Це пов’язане із тим, що на білоруські заводи надходить неякісна нафта з Росії.

Контрактні зобов’язання перед іноземними покупцями припинені до моменту вирішення питання з поганою нафтою. Зниження обсягу експорту також відбувається для того, щоб забезпечити внутрішній ринок Білорусі в повному обсязі.