Польша ввела ограничения на полеты вдоль границ с Беларусью и Украиной. Фото:

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Польща запровадила обмеження на польоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною.

Повітряний простір біля українського та білоруського кордонів, а саме спеціальна прикордонна зона завширшки 20−50 км, буде закритий із 10 червня до 10 вересня. Це рішення у Варшаві пояснили «необхідністю забезпечення національної безпеки». Про це 4 червня повідомило польське агентство PANSA.

Йдеться про продовження старих правил, бо раніше Польща до 9 червня вже продовжувала обмеження на польоти у східній Польщі. Рішення про закриття неба носило суто технічне рішення для малої авіації — приватних легких літаків, планерів та цивільних дронів.

Для них продовжують суворий диспетчерський контроль, а вночі діє повна заборона. Без обмежень лататимуть військова та медична авіація, а також пасажирські літаки.

Нагадаємо, у вересні минулого року Польща закривала кордон із Білоруссю через російсько-білоруські військові навчання «Запад-2025». Тоді польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв, що ці маневри відбувалися «дуже близько до польського кордону».

Джерело: PANSA