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Польща і Білорусь зупинили транзит російської нафти по нафтопроводу «Дружба», фото — ТСН

Польща і Білорусь зупинили транзит забрудненої російської нафти у Європу

25 кві 2019, 08:46
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Польща і Білорусь зупинили транзит російської нафти по нафтопроводу «Дружба». Рішення пояснили низькою якістю сировини.

Прийом забрудненої нафти припинено на польсько-білоруському кордоні, повідомили в уряді Польщі. Це дозволить захистити польські переробні заводи від збитків, яких може заподіяти сировина з підвищеною концентрацією органічних хлоридів.

Відповідну інформацію передали й на підприємства у Німеччині. Профільне міністерство ФРН наразі не виявило підвищення хлор-органічних сполук у нафті, що надходить по «Дружбі».

У Варшаві обіцяли забезпечити безперебійність переробки і постачання свого ринку паливом. Якщо запасів не вистачить, поляки задіють альтернативний маршрут — нафта надходитиме через нафтопорт у Гданську.

Про неякісну експортну суміш, що надходить по «Дружбі», в кінці минулого тижня повідомила влада Білорусі. Російська «Транснафта» визнала підвищений вміст хлоридів у сировині.

Мінськ зажадав від російської «Транснафти» компенсацій за забруднену нафту і зупинив транзит нафти у західному напрямку. Білорусь 23 квітня повідомила, що російська нафта поганої якості надійшла в Україну та Європейський Союз і призупинила реекспорт палива.

Джерело: Ракурс


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