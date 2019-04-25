Справа Гандзюк: Мангеру змінили підозру, фото — 24 канал

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Ракурс

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства секретаря Херсонської міськради Катерини Гандзюк, змінено підозру.

Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко 25 квітня повідомив у Фейсбук, що Мангера тепер підозрюють за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого) КК України. Вважається, що він є організатором злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб.

Лисенко додав, що підозру змінено, виходячи із здобутих доказів та наявних у слідства підстав.

Також, у зв’язку з отриманням нових доказів змінено підозру на ч. 2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України ще п’ятьом обвинуваченим у цій справі, а саме В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу, Микиті Грабчуку та Сергієві Торбіну.

Ще одного фігуранта у справі Гандзюк Ігоря Павловського Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою.

Нагадаємо, що 24 квітня у справі про вбивство Гандзюк змінили підозру ймовірним виконавцям нападу. Підозрювані погодилися співпрацювати зі слідством та дали викривальні покази. Зловмисники визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів. Також вони надали повні та викривальні покази щодо своєї участі у злочині, а також участі у ньому інших осіб.

Владислав Мангер у квітні відновив роботу на посаді Херсонської облради.