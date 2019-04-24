Кадр з фільму «Людина-павук 2», фото: Wi-Fi.ru

https://racurs.ua/ua/n121209-vsogo-sim-sekund-pereglyadu-filmu-pro-ludynu-pavuka-zmenshuut-symptomy-arahnofobiyi-ucheni.html

Ракурс

Фрагменти з голлівудських фільмів за коміксами Marvel про «Людину-павука» та «Людину-мураху» зменшують симптоми фобій щодо павуків та мурах відповідно.

Такого висновку дійшли ізраїльські вчені, демонструючи відповідні відеофрагменти 424-м учасникам експерименту, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на статтю в журналі Frontiers in Psychiatry.

Піддослідним демонстрували семисекундний фрагмент зі сцени з павуком з фільму «Людина-павук 2». Її перегляд зменшив показник ознак арахнофобії учасників щодо їхньої попередньої оцінки на 20%. Ця вражаюча ефективність була аналогічно отримана для мірмекофобії (фобії мурах) при перегляді семисекундного фрагменту з фільму «Людина-мураха».

Однак, коли учасникам експерименту просто демонстрували сім секунд зі сцени відкриття Marvel (загальної для всіх фільмів Marvel) або семи секунд відео про природу — не було зафіксовано значних зменшень симптомів фобій. Це свідчить про те, що ні спокій (сцена природи), ні веселощі чи фантазії, пов’язані з переглядом фільму про супергероїв Marvel, не були виключними рушійними ефектами цього явища.

За словами дослідників, отримані результати відкривають новий напрямок у пошуку ефективних засобів боротьби з фобіями.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що важкий рок не впливає на психіку його фанатів.