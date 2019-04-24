Видача російських паспортів на Донбасі: завтра збереться Радбез ООН

Росія починає видавати паспорти жителям ОРДЛО за спрощеною процедурою, фото: «Александрийская Епархия»

https://racurs.ua/ua/n121208-vydacha-rosiyskyh-pasportiv-na-donbasi-zavtra-zberetsya-radbez-oon.html

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Рада Безпеки ООН збереться завтра о 22.00 за київським часом (о 15.00 за часом Нью-Йорка), щоб розглянути ситуацію на Донбасі.

Про це заявив журналістам речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, повідомляє «Укрінформ».

За словами Ніколенка, рішення керівництва РФ почати видавати російські паспорти жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою порушує Статут ООН, Мінські домовленості та резолюцію РБ 2202 (2015) від 17 березня 2015 року про схвалення Комплексу заходів із імплементації Мінських домовленостей, за котру Росія теж голосувала.

«Ми вдячні делегації Німеччини, яка нині головує у Раді Безпеки, та іншим партнерам України за оперативну реакцію на наш запит», — наголосив Ніколенко.

Прес-служба Постійного представництва України при ООН повідомляє, що постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша наголосив, що рішення Кремля про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях є нікчемним. Зазначається, що цей лист буде поширений як офіційний документ Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН.

Речник генсека Стефан Дюжаррік під час брифінгу заявив журналістам, що Гутерріш бачив у ЗМІ повідомлення щодо цієї ситуації.

«Наша позиція щодо України не змінилася», — наголосив Дюжаррік.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у сьогоднішньому відеозверненні наголосив, що дії Росії є свідомим порушенням міжнародного гуманітарного права, котре забороняє окупантові змінювати громадянство жителів окупованої території.