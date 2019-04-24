Выдача российских паспортов на Донбассе: завтра соберется Совбез ООН

Россия начинает выдавать паспорта жителям ОРДЛО по упрощенной процедуре, фото: «Александрийская Епархия»

https://racurs.ua/n121208-vydacha-rossiyskih-pasportov-na-donbasse-zavtra-soberetsya-sovbez-oon.html

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Совет Безопасности ООН соберется завтра в 22.00 по киевскому времени (15.00 по времени Нью-Йорка), чтобы рассмотреть ситуацию на Донбассе.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает «Укринформ».

По словам Николенко, решение руководства РФ начать выдавать российские паспорта жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре нарушает Устав ООН, Минские договоренности и резолюцию СБ 2202 (2015) от 17 марта 2015 года об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую Россия тоже голосовала.

«Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос», — отметил Николенко.

Пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН сообщает, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу подчеркнул, что решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных территориях является ничтожным. Отмечается, что это письмо будет распространено в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге заявил журналистам, что Гутерриш видел в СМИ сообщения об этой ситуации.

«Наша позиция относительно Украины не изменилась», — отметил Дюжаррик.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в сегодняшнем видеообращении подчеркнул, что действия России являются сознательным нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает оккупанту менять гражданство жителей оккупированной территории.