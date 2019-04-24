Главные новости 24 апреля: выдача российских паспортов на Донбассе, законопроект о президенте Украины, Аваков остается на должности

Россия начинает выдавать паспорта жителям ОРДЛО по упрощенной процедуре, фото: Vestnik Kavkaza

https://racurs.ua/n121207-glavnye-novosti-24-aprelya-vydacha-rossiyskih-pasportov-na-donbasse-zakonoproekt-o-prezidente.html

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Сегодня Кремль опубликовал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По словам помощника Путина Владислава Суркова, такие действия российских властей стали результатом «долга России» перед жителями оккупированных территорий. Эта новость получила значительный резонанс.

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Парламентские выборы в Украине должны быть проведены, как и планировалось, в октябре 2019 года, это предусмотрено Конституцией. Досрочные выборы депутатов Верховной Рады будут незаконными. Об этом сегодня заявили представители фракций «Блок Петра Порошенко» (БПП) и «Народный фронт» (НФ). В то же время глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет сохраняться возможность распустить Верховную Раду до 14 июня.