Досрочные выборы в Раду незаконны — заявление БПП и НФ. Фото: НАШ

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Парламентские выборы в Украине должны быть проведены, как и планировалось, в октябре 2019 года, это предусмотрено Конституцией. Досрочные выборы депутатов Верховной Рады будут незаконными.

С заявлением о незаконности проведения досрочных выборов в ВР выступили сегодня представители фракций «Блок Петра Порошенко» (БПП) и «Народный фронт» (НФ), передает «Интерфакс-Украина».

Попытки роспуска парламента до октября принесут лишь вред, поскольку сейчас нардепы принимают важные законопроекты, заявил глава фракции НФ Максим Бурбак.

Он также отметил, что сбор подписей за отставку спикера парламента Андрея Парубия, инициированный накануне членом фракции «Видродження», осуществляется лишь с одной целью — отправить Раду на досрочные выборы.

Напомним, сбор подписей за отстранение Парубия от должности спикера ВР на первом после выборов заседании парламента начал нардеп Валерий Писаренко. Он утверждает, что такие действия не означают, что он работает в пользу победителя гонки за кресло главы государства Владимира Зеленского.