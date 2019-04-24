В США ультраправые планировали убить Обаму и Клинтон. Фото: RT

https://racurs.ua/n121178-ubiystva-obamy-klinton-i-sorosa-predupredili-v-ssha-smi.html

Ракурс

Убить Барака Обаму, Джорджа Сороса и Хиллари Клинтон планировали в Соединенных Штатах Америки.

На прошлой неделе полицейские из штата Нью-Мексико арестовали Ларри Митчелла Хопкинса. Этот человек возглавлял группу из 20 лиц, называющих себя «объединенными конституционными патриотами». Все представители группировки были неплохо вооружены — владели автоматами Калашникова и другим автоматическим оружием. Об этом сообщает Washington Examiner.

Отряд специализировался на том, что на американо-мексиканской границе отлавливал мигрантов. По информации СМИ, эти люди готовились к покушению на бывшего американского президента Барака Обаму, миллиардера и филантропа Джорджа Сороса и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Газета утверждает, что эти люди ненавидят вышеупомянутых чиновников.

Как известно, глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп постоянно акцентирует внимание американцев на теме нелегальной эмиграции в США. Действующий президент перед выборами в 2016 году обещал, что построит стену на границе с Мексикой. Сейчас в США проживают почти 10,7 млн нелегальных эмигрантов.

Напомним, 22 октября 2018 года в почтовом ящике у дома миллиардера Джорджа Сороса в Нью-Йорке нашли посылку с взрывным устройством. Через несколько дней правоохранители перехватили опасный пакет, адресованный экс-президенту Бараку Обаме и чете Клинтонов. Того же дня, 24 октября, подозрительную посылку по почте прислали в редакцию CNN.

Впоследствии американская полиция задержала подозреваемого. Мужчине примерно 50 лет, ранее его обвиняли в причастности к уголовным преступлениям.