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Свастику нарисовали на посольстве Венгрии в Белграде, фото — 5 ТВ

Свастику нарисовали на посольстве Венгрии в Белграде (ФОТО)

24 апр 2019, 11:20
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Свастику нарисовали неизвестные на здании посольства Венгрии в Белграде. На стенах и информационных стендах появились также оскорбительные надписи.

Фотографии с места провокации обнародовал 24 апреля сербский теканал «5 ТВ».

Нацистские символы и надписи появились возле посольства Венгрии в ночь со вторника на среду. Заместитель мэра Белграда Горан Весич извинился перед венграми за «безумный поступок», а также осудил эти действия неизвестных.

Свастику нарисовали на посольстве Венгрии в Белграде, фото — 5 ТВ

Венгерская диаспора является заметным политическим фактором в Сербии. У Будапешта есть претензии к Белграду из-за недостаточного, по их мнению, внимания к потребностям венгерского населения в Сербии. Долгое время именно венгерский вопрос в Воеводине портил отношения между двумя странами.

Свастику нарисовали на посольстве Венгрии в Белграде, фото — 5 ТВ

Напомним, что в прошлом месяце в Белграде проходили акции протеста. Протестующие блокировали резиденцию президента и требовали отставки Александра Вучича, проведения свободных выборов и большей свободы медиа.


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