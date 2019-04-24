Ракурсhttps://racurs.ua/
Свастику намалювали на посольстві Угорщини в Белграді, фото — 5 ТВ
Свастику намалювали на посольстві Угорщини в Белграді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121177-svastyku-namaluvaly-na-posolstvi-ugorschyny-v-belgradi-foto.htmlРакурс
Свастику намалювали невідомі на будівлі посольства Угорщини в Белграді. На стінах та інформаційних стендах з’явилися й образливі написи.
Фотографії із місця провокації оприлюднив 24 квітня сербський теканал «5 ТВ».
Нацистські символи та написи з’явилися біля посольства Угорщини у ніч з вівторка на середу. Заступник мера Белграда Горан Весіч перепросив угорців за «божевільний вчинок», а також засудив ці дії невідомих.
Угорська діаспора є помітним політичним фактором у Сербії. Будапешт має претензії до Белграда щодо недостатньої уваги до потреб угорського населення в Сербії. Довгий час саме угорське питання у Воєводині псувало відносини між двома країнами.
Нагадаємо, що минулого місяця у Белграді відбувалися акції протесту. Протестувальники блокували резиденцію президента й вимагали відставки Олександра Вучича, проведення вільних виборів та більшої свободи медіа.
Загрузка...