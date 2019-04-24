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Ракурс
Землетрус на Марсі зафіксував модуль InSight. Фото: NASA

Перший звук землетрусу на Марсі зафіксував апарат NASA (ВІДЕО)

24 кві 2019, 10:47
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Землетрус на Марсі вперше зафіксував апарат NASA, який встановлений на марсіанський посадковий модуль InSight.

Пристрій «Сейсмічний експеримент для внутрішньої конструкції» (SEIS) вперше виміряв і зареєстрував це явище 6 квітня, на 128-й день марсіанської місії. Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

«Це перші поштовхи, які, ймовірно, прийшло зсередини планети. Вони не викликані силами над поверхнею, такими як вітер. Науковці ще вивчають дані, щоб визначити точну причину сигналу», — заявили в NASA.

Сейсмологи відзначають, що їм вдалося зафіксувати шум вітру, саму сейсмічну подію та звук від маніпулятора InSight з фотокамерою. Аудіо прискорене в 60 разів, тому що такі вібрації кори Марса не чутні людському вуху.

Нагадаємо, у березні космічний апарат NASA InSight за допомогою розміщеного на поверхні Марса гіперчутливого сейсмометра зафіксував несподіване явище — мікропоштовхи.

Джерело: Ракурс


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