https://racurs.ua/n121176-pervyy-zvuk-zemletryaseniya-na-marse-zafiksiroval-apparat-nasa-video.html

Ракурс

Землетрясение на Марсе впервые зафиксировал аппарат NASA, который установлен на марсианский посадочный модуль InSight.

Устройство «Сейсмический эксперимент внутренней конструкции» (SEIS) впервые измерило и зарегистрировало это явление 6 апреля, на 128-й день марсианской миссии. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Это первые толчки, которые, вероятно, пришло изнутри планеты. Они не вызваны силами над поверхностью, такими как ветер. Ученые еще изучают данные, чтобы определить точную причину сигнала», — заявили в NASA.

Сейсмологи отмечают, что им удалось зафиксировать шум ветра, само сейсмическое событие и звук от манипулятора InSight с фотокамерой. Аудио ускорено в 60 раз, потому что такие вибрации коры Марса не слышны человеческому уху.

Напомним, в марте космический аппарат NASA InSight с помощью размещенного на поверхности Марса гиперчувствительного сейсмометра зафиксировал неожиданное явление — микротолчки.