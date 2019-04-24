Зеленский для снижения цен на газ предлагает просто поговорить с МВФ, фото - 24 канал

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Команда Владимира Зеленского отреагировала на изменение ситуации на энергетическом рынке и призвала правительство и «Нафтогаз» снизить цену на газ с 1 мая. В команде Зеленского призвали действующую власть провести консультации с МВФ и снизить цену для населения.

Об этом говорится в заявлении команды будущего президента, которую обнародовали 24 апреля на ее официальной странице в Фейсбук.

У Зеленского ссылаются на то, что в 2019 году цены на газ снижались, но «сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе».

Кроме того, в команде кандидата, который выиграл президентские выборы 2019 года, напомнили правительству о намерениях России с 1 июня ограничить поставки энергоресурсов в Украину и о возможной остановке транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

«Эти вызовы требуют от нас эффективных, быстрых действий и объединения усилий», — говорится в заявлении.

Напомним, что 23 апреля Кабмин и «Нафтогаз Украины» согласовали механизм ценообразования на рынке газа и заявили о снижении цены этого топлива для населения с 1 мая на 3,5% (с 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м до 8,247 тыс. грн).