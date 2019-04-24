Зеленський для зниження цін на газ пропонує просто поговорити з МВФ, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n121175-zelenskyy-dlya-znyjennya-cin-na-gaz-proponuie-prosto-pogovoryty-z-mvf.html

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Команда Володимира Зеленського відреагувала на зміну ситуації на енергетичному ринку й закликала уряд та «Нафтогаз» зменшити ціну на газ з 1 травня. У команді Зеленського закликали чинну владу провести консультації з МВФ і знизити ціну для населення.

Про це йдеться у заяві команди майбутнього президента, яку оприлюднили 24 квітня на її офіційній сторінці у Фейсбук.

У Зеленського посилаються на те, що у 2019 році ціни на газ знижувалися, але «зараз ціна газу для населення в Україні вища, аніж ціна газу на біржі у Європі».

Крім того, в команді кандидата, який виграв президентські вибори 2019 року, нагадали уряду про наміри Росії з 1 червня обмежити поставки енергоресурсів до України і про ймовірну зупинку транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

«Ці виклики вимагають від нас ефективних, швидких дій та об'єднання зусиль», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 23 квітня Кабмін та «Нафтогаз України» погодили механізм ціноутворення на ринку газу і заявили про зниження ціни цього палива для населення з 1 травня на 3,5% (з 8,55 тис. грн за 1 тис. куб. м до 8,247 тис. грн).