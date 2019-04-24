Поліція вилучила наркотики в Києві. Фото: TheQuestion

https://racurs.ua/ua/n121174-nacpoliciya-u-kyievi-zatrymala-grupu-inozemciv-iz-300-kg-geroyinu-foto.html

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Поліція Києва затримала в столиці наркоторговців, у яких вилучили 300 кг героїну.

Затримання зловмисників відбулося у ніч на середу. Громадяни іноземних країн займалися постачанням і транзитом через Україну великих партій героїну. Про це 24 квітня повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

Затримання проводили оперативники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції. Іншої інформації Аброськін не надав, зазначивши, що більше розкажуть на прес-конференції.

Перший заступник голови НПУ запевнив, що правоохоронці «не дають спуску наркозлочинності».

Нагадаємо, 31 березня на Київщині правоохоронці затримали громадян Молдови, Туреччини та Македонії. У затриманих поліцейські вилучили 600 кг героїну. Виявилося, що зловмисники використовували територію України як склад для зберігання наркотиків для подальшого транспортування героїну до інших країн.