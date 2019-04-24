Санкції США зупиняють виноробство в окупованому Криму, фото — remontbp.com

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Санкції США зупиняють виноробство у Криму. Винороби окупованого Росією півострова можуть зупинити виробництво на дев’ять місяців через дефіцит пляшок.

Про це повідомляє РБК з посиланням на лист голови асоціації виноградарів і виноробів «Севастополь» Олексія Липко депутату Державної думи РФ Дмитру Бєліку.

Нестача пляшок може виникнути через те, що в одного з двох ключових підприємств, які поставляють тару в Крим (АТ «Кавмінскло»), змінився власник. Тепер компанія належить американським акціонерам, які заявили, що припинять поставки на півострів через санкції США.

Новий топ-менеджер Александрс Павловс, який очолив компанію 8 квітня повідомив, що, «дотримуючись економічних санкцій, введених США проти Криму, він зупиняє будь-яку співпрацю зі споживачами, розташованими в Криму». При цьому Павловс попросив своїх менеджерів приховувати справжні наміри відмови від поставок до Криму, знаючи, що відмова від роботи з кримськими компаніями через американські санкції може спровокувати істотні політичні ризики в Росії.

Замінити поставки за рахунок іншого постачальника пляшок («Русджам») неможливо, оскільки асортимент його склотари недостатньо широкий, а потужності компанії завантажені.

Липко переконує, що виробники вин можуть понести величезні збитки. До асоціації, яку він очолює, входять ключові виробники вина в Криму, в тому числі Севастопольський винний завод, «Золота Балка», «Бельбек», Alma Valley, «Массандра», «Новий Світ», «Інкерман».

Липко просить депутата російського парламенту «у найкоротші терміни проінформувати про критичну ситуацію уповноважені органи».

Нагадаємо, що у березні цього року стало відомо про ціну, яку заплатили росіяни за анексію Криму. Захоплення українського півострову обійшлося у 10 тис. руб. (4 тис. 179 грн) кожному громадянину РФ, включаючи жебраків і немовлят. Про це розповів колишній заступник міністра фінансів РФ Сергій Алексашенко у своїй книзі про наслідки анексії Криму для економіки РФ.