«Кримнаш» обійшовся в 10 тис. рублів кожному росіянину, включаючи немовлят і жебраків. Фото: finance

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Анексія українського півострову Крим обійшлося в 10 тис. руб. (4 тис. 179 грн) кожному громадянину РФ, включаючи жебраків і немовлят. Колишній заступник міністра фінансів РФ Сергій Алексашенко написав книгу про наслідки анексії Криму для економіки РФ.

У своїй книзі «Російське економічне диво: що пішло не так?» Алексашенко відзначає, що вже в 2014 році Мінфін РФ у терміновому порядку стягнув 55 млрд руб. (близько 23 млрд грн) для підтримки кримського господарства. За прогнозом фінансиста, до кінця 2019 року витрати на півострів досягнуть 700 млрд руб. (близько 294 млрд грн). Про це повідомляє видання Forbes, в якому опубліковано уривки з книги.

Алексашенко додає, що в федеральний бюджет півострова за останні п’ять років Москва перерахувала близько 580 млрд руб. (приблизно 242 млрд грн) і ще 120 млрд руб. (близько 50 млрд грн) передали місту Севастополь, яке отримало статус самостійного регіону з окремим бюджетом.

Виплата пенсій, на думку Алексашенка, обійшлася скарбниці РФ ще у 200 млрд руб. (83,5 млрд грн), а спорудження моста через Керченську протоку та витрати на реконструкцію доріг відняли ще 600 млрд руб. (250,7 млрд грн) за останні п’ять років.

У підсумку «вартість» Криму для Росії складає 1,5 трлн руб. (626,9 млрд грн), вважає фінансист. Таким чином кожен із понад 144 млн росіян, включно з немовлятами і незахищеними верствами населення, заплатив за анексію півострова щонайменше 10 тис. рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія втратила 150 млрд дол. із 2014 року через окупацію українського Криму. Основною причиною падіння російської економіки стали санкції з боку США та Європейського Союзу, які пролонгуються і посилюються з року в рік.