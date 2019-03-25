«Крымнаш» обошелся в 10 тыс. рублей каждому россиянину, включая младенцев и нищих. Фото: finance.

https://racurs.ua/n119836-krymnash-oboshelsya-v-10-tys-rubley-kajdomu-rossiyaninu-vkluchaya-mladencev-i-nischih.html

Ракурс

Аннексия украинского полуострова Крым обошлось в 10 тыс. руб. (4 тыс. 179 грн) каждому гражданину РФ, включая нищих и младенцев. Бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко написал книгу о последствиях аннексии Крыма для экономики РФ.

В своем книге «Русское экономическое чудо: что пошло не так?» Алексашенко отмечает, что уже в 2014 году Минфин РФ в срочном порядке взыскал 55 млрд руб. (около 23 млрд грн) для поддержки крымского хозяйства. По прогнозу финансиста, к концу 2019 года затраты на полуостров достигнут 700 млрд руб. (около 294 млрд грн). Об этом сообщает издание Forbes, в котором опубликованы отрывки из книги.

Алексашенко добавляет, что в федеральный бюджет полуострова за последние пять лет Москва перечислила около 580 млрд руб. (примерно 242 млрд грн) и еще 120 млрд руб. (около 50 млрд грн) передали городу Севастополь, получившему статус самостоятельного региона с отдельным бюджетом.

Выплата пенсий, по мнению Алексашенко, обошлась казне РФ еще в 200 млрд руб. (83,5 млрд грн), а сооружение моста через Керченский пролив и расходы на реконструкцию дорог отняли еще 600 млрд руб. (250,7 млрд грн) за последние пять лет.

В итоге «стоимость» Крыма для России составляет 1,5 трлн руб. (626,9 млрд грн), считает финансист. Таким образом каждый из более чем 144 млн россиян, включая младенцев и незащищенные слои населения, заплатил за аннексию полуострова не менее 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия потеряла 150 млрд долл. с 2014 года из-за оккупации украинского Крыма. Основной причиной падения российской экономики стали санкции со стороны США и Европейского Союза, которые продлевались и ужесточались из года в год.