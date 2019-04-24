Санкции США останавливают виноделие в оккупированном Крыму, фото — remontbp.com

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Санкции США останавливают виноделие в Крыму. Виноделы оккупированного Россией полуострова могут остановить производство на девять месяцев из-за дефицита бутылок.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноделов «Севастополь» Алексея Липко депутату Государственной думы РФ Дмитрию Белику.

Дефицит бутылок может возникнуть из-за того, что у одного из двух ключевых предприятий, которые поставляют тару в Крым (АО «Кавминскло»), сменился собственник. Теперь компания принадлежит американским акционерам, которые заявили, что прекратят поставки на полуостров из-за санкций США.

Новый топ-менеджер Александрс Павловс, который возглавил компанию 8 апреля сообщил, что, «следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями, расположенными в Крыму». При этом Павловс попросил своих менеджеров скрывать истинные причины отказа от поставок в Крым, зная, что отказ от работы с крымскими компаниями из-за американских санкций может спровоцировать существенные политические риски в России.

Заменить поставки за счет другого поставщика бутылок («Русджам») невозможно, поскольку ассортимент его стеклотары недостаточно широк, а мощности компании загружены.

Липко утверждает, что производители вин могут понести огромные убытки. В ассоциацию, которую он возглавляет, входят ключевые производители вина в Крыму, в том числе Севастопольский винный завод, «Золотая Балка», «Бельбек», Alma Valley, «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман».

Липко просит депутата российского парламента «в кратчайшие сроки проинформировать о критической ситуации уполномоченные органы».

Напомним, что в марте этого года стало известно о цене, которую заплатили россияне за аннексию Крыма. Захват украинского полуострова обошелся в 10 тыс. руб. (4 тыс. 179 грн) каждому гражданину РФ, включая нищих и младенцев. Об этом рассказал бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко в своей книге о последствиях аннексии Крыма для экономики РФ.