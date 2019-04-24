Тереза Мей поговорила по телефону із Зеленським. Фото: Euronews

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Глава британського уряду вказала на необхідність працювати разом для стримування російської агресії. Про це 24 квітня повідомила «Європейська правда» з посиланням на прес-службу прем'єра.

«Прем'єр-міністр наголосила на важливості спільної роботи наших двох країн разом з міжнародною спільнотою для стримування російської агресії», — зазначили в прес-службі.

Також Мей запросила Зеленського при першій нагоді відвідати Велику Британію.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала шоумена Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Вона відзначила, що стабільність України має важливе значення для безпеки Європи й з нетерпінням чекає співпраці з новообраним президентом України.

Нагадаємо, телефонні розмови із Володимиром Зеленським провели генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та глава уряду Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель. Столтенберг запросив Зеленського відвідати штаб-квартиру Північноатлантичного Альянсу, а Меркель погодилася із переможцем виборів підтримувати між країнами близькі стосунки.