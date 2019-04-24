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Ракурс
Тереза Мэй поговорила по телефону с Зеленским. Фото: Euronews

Тереза Мэй позвонила Зеленскому и призвала вместе сдерживать агрессию России

24 апр 2019, 09:27
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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Глава британского правительства указала на необходимость работать вместе для сдерживания российской агрессии. Об этом 24 апреля сообщила «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы наших двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии», — отметили в пресс-службе.

Также Мэй пригласила Зеленского при первой возможности посетить Великобританию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила шоумена Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Она отметила, что стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы и с нетерпением ждет сотрудничества с новоизбранным президентом Украины.

Напомним, телефонные разговоры с Владимиром Зеленским провели генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава правительства Федеративной Республики Германия Ангела Меркель. Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру Североатлантического Альянса, а Меркель согласилась с победителем выборов поддерживать между странами близкие отношения.


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