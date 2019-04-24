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Тереза Мэй поговорила по телефону с Зеленским. Фото: Euronews
Тереза Мэй позвонила Зеленскому и призвала вместе сдерживать агрессию Россииhttps://racurs.ua/n121172-tereza-mey-pozvonila-zelenskomu-i-prizvala-vmeste-sderjivat-agressiu-rossii.htmlРакурс
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Глава британского правительства указала на необходимость работать вместе для сдерживания российской агрессии. Об этом 24 апреля сообщила «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу премьера.
«Премьер-министр подчеркнула важность совместной работы наших двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии», — отметили в пресс-службе.
Также Мэй пригласила Зеленского при первой возможности посетить Великобританию.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила шоумена Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Она отметила, что стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы и с нетерпением ждет сотрудничества с новоизбранным президентом Украины.
Напомним, телефонные разговоры с Владимиром Зеленским провели генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава правительства Федеративной Республики Германия Ангела Меркель. Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру Североатлантического Альянса, а Меркель согласилась с победителем выборов поддерживать между странами близкие отношения.
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