Янукович хочет вернуться в Украину без Порошенко, фото — Обозреватель

https://racurs.ua/n121171-yanukovich-hochet-vernutsya-v-ukrainu-bez-poroshenko-advokat.html

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Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться на родину после ухода с президентского поста Петра Порошенко.

«Пребывание Януковича в России временное и вынужденное», — заявил «Известиям» его адвокат Виталий Сердюк.

Он сообщил, что «намерение вернуться у Януковича присутствует», в РФ он «находится временно и вынужденно», а защита «делает все, чтобы доказать политический характер обвинений».

Сердюк отметил, что после смены власти в Киеве появляется шанс прекратить политизацию процесса против Януковича. Он считает, что при президенте Владимира Зеленского дело экс-президента «вряд ли будет чрезмерно политизироваться».

«Защита будет отстаивать права Януковича независимо от того, какую позицию по этому вопросу займет избранный президент Украины Владимир Зеленский», — заявил Сердюк.

Напомним, что в январе этого года Оболонский райсуд Киева приговорил беглого президента к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

Янукович 22 апреля поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины и призвал его «восстановить законность и справедливость в Украине». Адвокат Сердюк в интервью отметил, что этот жест не связан с желанием Януковича вернуться в Украину.