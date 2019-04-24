Возросло число жертв теракта на Шри-Ланке. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n121170-terakty-na-shri-lanke-unesli-jizni-uje-359-chelovek.html

Ракурс

Взрывы на Шри-Ланке, которые прогремели в день католической Пасхи, унесли жизни 359 человек.

Информация о погибших не окончательная. В больницах остается еще 521 раненый. Медики заявляют, что состояние многих пострадавших очень тяжелое. Об этом 24 апреля сообщает TIME.

По словам представителя полиции Рувана Гунасекара, за первую ночь после взрывов силовики задержали 18 подозреваемых. Сейчас число задержанных составляет 58 человек.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил об отставке глав всех ведомств, отвечающих за безопасность в стране. Глава государства возмущен, что силовики не предупредили его о возможных атаках.

Напомним, 22 апреля в четырех городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов в церквях и отелях. Правоохранители задержали семь человек, причастных к совершению терактов в стране. Во время задержания предполагаемых злоумышленников погибли три работника полиции. По словам министра обороны Шри-Ланки, нападения осуществлялись одной группой. Среди жертв оказались 35 иностранцев. Еще около 20-ти граждан иностранных стран попали в больницу с травмами.

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».