Зросла кількість жертв теракту на Шрі-Ланці. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n121170-terakty-na-shri-lanci-zabraly-jyttya-vje-359-osib.html

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Вибухи на Шрі-Ланці, які пролунали в день католицького Великодня, забрали життя 359 осіб.

Інформація про загиблих не остаточна. У лікарнях залишається ще 521 поранений. Медики заявляють, що стан багатьох постраждалих дуже важкий. Про це 24 квітня повідомляє TIME.

За словами представника поліції Рувана Гунасекара, за першу ніч після вибухів силовики затримали 18 підозрюваних. Наразі число затриманих складає 58 осіб.

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена заявив про відставку глав всіх відомств, що відповідають за безпеку в країні. Глава держави обурений, що силовики не попередили його про можливі атаки.

Нагадаємо, 22 квітня у чотирьох містах Шрі-Ланки прогриміли вісім вибухів у церквах та готелях. Правоохоронці затримали сімох осіб причетних до здійснення терактів у країні. Під час затримання ймовірних зловмисників загинули троє поліцейських. За словами міністра оборони Шрі-Ланки, напади здійснювалися однією групою. Серед жертв виявилися 35 іноземців. Ще близько 20-ти громадян іноземних країн потрапили в лікарні з травмами.

Відповідальність за теракти на Шрі-Ланці взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».