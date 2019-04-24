Янукович хоче повернутися в Україну без Порошенка, фото — Обозреватель

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Екс-президент України Віктор Янукович хоче повернутися на батьківщину після відходу з президентського поста Петра Порошенка.

«Перебування Януковича в Росії тимчасове і вимушене», — заявив «Известиям» його адвокат Віталій Сердюк.

Він повідомив, що «намір повернутися у Януковича присутній», в РФ він «перебуває тимчасово і вимушено», а захист «робить все, щоб довести політичний характер звинувачень стосовно нього».

Сердюк зазначив, що після зміни влади в Києві з’являється шанс припинити політизацію процесу проти Януковича. Він вважає, що за президента Володимира Зеленського справа екс-президента «навряд чи буде надмірно політизуватися».

«Захист буде відстоювати права Януковича незалежно від того, яку позицію з цього питання займе обраний президент України Володимир Зеленський», — заявив Сердюк.

Нагадаємо, що у січні цього року Оболонський райсуд Києва засудив президента-втікача до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ.

Янукович 22 квітня привітав Зеленського з перемогою на виборах президента України і закликав його «відновити законність і справедливість в Україні». Адвокат Сердюк в інтерв’ю відзначив, що цей жест не пов’язаний із бажанням Януковича повернутися в Україну.