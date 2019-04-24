Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Полиция изъяла наркотики в Киеве. Фото: TheQuestion

Нацполиция в Киеве задержала группу иностранцев, которые перевозили 300 кг героина (ФОТО)

24 апр 2019, 10:02
999

Полиция Киева задержала в столице наркоторговцев, у которых изъяли 300 кг героина.

Задержание злоумышленников произошло в ночь на среду. Граждане иностранных стран занимались поставками и транзитом через Украину крупных партий героина. Об этом 24 апреля сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Задержание проводили оперативники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Другой информации Аброськин не предоставил, отметив, что больше расскажут на пресс-конференции.

Первый заместитель председателя НПУ заверил, что правоохранители «не дают спуску наркопреступности».

Изъятие наркотиков в Киеве. Фото: Vyacheslav Abroskin в Facebook

Изъятие наркотиков в Киеве. Фото: Vyacheslav Abroskin в Facebook

Изъятие наркотиков в Киеве. Фото: Vyacheslav Abroskin в Facebook

Напомним, 31 марта на Киевщине правоохранители задержали граждан Молдовы, Турции и Македонии. У задержанных полицейские изъяли 600 кг героина. Оказалось, что злоумышленники использовали территорию Украины как склад для хранения наркотиков для дальнейшей транспортировки героина в другие страны.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...