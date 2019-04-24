Полиция изъяла наркотики в Киеве. Фото: TheQuestion

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Полиция Киева задержала в столице наркоторговцев, у которых изъяли 300 кг героина.

Задержание злоумышленников произошло в ночь на среду. Граждане иностранных стран занимались поставками и транзитом через Украину крупных партий героина. Об этом 24 апреля сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Задержание проводили оперативники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Другой информации Аброськин не предоставил, отметив, что больше расскажут на пресс-конференции.

Первый заместитель председателя НПУ заверил, что правоохранители «не дают спуску наркопреступности».

Напомним, 31 марта на Киевщине правоохранители задержали граждан Молдовы, Турции и Македонии. У задержанных полицейские изъяли 600 кг героина. Оказалось, что злоумышленники использовали территорию Украины как склад для хранения наркотиков для дальнейшей транспортировки героина в другие страны.