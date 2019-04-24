У США ультраправі планували вбити Обаму та Клінтон. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n121178-vbyvstva-obamy-klinton-ta-sorosa-poperedyly-v-ssha-zmi.html

Ракурс

Вбити Барака Обаму, Джорджа Сороса та Гілларі Клінтон планували в Сполучених Штатах Америки.

Минулого тижня поліцейські зі штату Нью-Мексико заарештували Ларрі Мітчелла Хопкінса. Цей чоловік очолював групу з 20 осіб, що називають себе «Об'єднаними конституційними патріотами». Всі представники угруповання були непогано озброєні — володіли автоматами Калашникова та іншою автоматичною зброєю. Про це повідомляє Washington Examiner.

Загін спеціалізувався на тому, що на американо-мексиканському кордоні відловлював мігрантів. За інформацією ЗМІ, ці люди готувалися до замаху на колишнього американського президента Барака Обаму, мільярдера й філантропа Джорджа Сороса й екс-кандидата в президенти США Гілларі Клінтон. Газета стверджує, що ці люди ненавидять вищезгаданих високопосадовців.

Як відомо, глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп постійно акцентує увагу американців на темі нелегальної еміграції в США. Чинний президент перед виборами в 2016 році обіцяв, що побудує стіну на кордоні з Мексикою. Наразі в США проживають майже 10,7 млн нелегальних емігрантів.

Нагадаємо, 22 жовтня 2018 року у поштовій скриньці біля будинку мільярдера Джорджа Сороса у Нью-Йорку знайшли посилку з вибуховим пристроєм. Через кілька днів правоохоронці перехопили небезпечний пакунок, адресований екс-президенту Бараку Обамі та подружжю Клінтонів. Того ж дня, 24 жовтня, підозрілу посилку поштою надіслали до редакції CNN.

Згодом американська поліція затримала підозрюваного. Чоловікові приблизно 50 років, раніше його звинувачували у причетності до кримінальних злочинів.