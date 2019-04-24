Дострокові вибори у Раду незаконні — заява БПП і НФ. Фото: НАШ

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Парламентські вибори в Україні мають бути проведені, як і планувалося, в жовтні 2019 року, це передбачено Конституцією. Дострокові вибори депутатів Верховної Ради будуть незаконними.

Із заявою про незаконність проведення дострокових виборів до ВР виступили сьогодні представники фракцій «Блок Петра Порошенка» (БПП) і «Народний фронт» (НФ), передає «Інтерфакс-Україна».

Спроби розпуску парламенту до жовтня принесуть лише шкоду, оскільки зараз нардепи ухвалюють важливі законопроекти, заявив глава фракції НФ Максим Бурбак.

Він також зазначив, що збір підписів за відставку спікера парламенту Андрія Парубія, ініційований напередодні членом фракції «Відродження», здійснюється лише з однією метою — відправити Раду на дострокові вибори.

Нагадаємо, збір підписів за відсторонення Парубія від посади спікера ВР на першому після виборів засіданні парламенту почав нардеп Валерій Писаренко. Він стверджує, що такі дії не означають, що він працює на користь переможця перегонів за крісло глави держави Володимира Зеленського.