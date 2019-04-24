Головні новини 24 квітня: видача російських паспортів на Донбасі, законопроект про президента України та залишення Авакова на посаді

Росія починає видавати паспорти жителям ОРДЛО за спрощеною процедурою, фото: Vestnik Kavkaza

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Сьогодні Кремль опублікував указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованих районів Луганської та Донецької областей України. За словами помічника Путіна Владислава Суркова, такі дії російської влади стали результатом «боргу Росії» перед жителями окупованих територій. Ця новина набула значного резонансу.

Офіційний Київ вже звернувся до Ради Безпеки ООН з приводу цієї ситуації, також є реакція МЗС, чинного президента Петра Порошенка та команди новообраного глави держави Володимира Зеленського. На думку політтехнолога Тараса Березовця, тепер будь-які дії в зоні операції Об'єднаних сил Москва може трактувати як акт агресії щодо російських громадян.

Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий сьогодні на прес-конференції представив розроблений його політсилою законопроект «Про президента України», покликаний позбавити главу держави функцій, котрі «не роблять президента сильним», та врегулювати питання імпічменту.

Окружний адмінсуд Києва відхилив заяву про забезпечення позову щодо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і залишив його на посаді. Суд розглядає позов щодо незнання Аваковим української мови.

Парламентські вибори в Україні мають бути проведені, як і планувалося, в жовтні 2019 року, це передбачено Конституцією. Дострокові вибори депутатів Верховної Ради будуть незаконними. Про це сьогодні заявили представники фракцій «Блок Петра Порошенка» (БПП) і «Народний фронт» (НФ). Водночас очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що в новообраного президента України Володимира Зеленського зберігатиметься можливість розпустити Верховну Раду до 14 червня.