Незрячі люди добре володіють слухом, фото: «Известия»

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Численні дослідження показують, що люди, які втратили зір на початку життя, можуть мати посилені слухові здібності в порівнянні з людьми, що бачать.

Однак лише нещодавно вчені встановили нейронні основи цього явища, повідомляє видання ScienceAlert.

«Існує думка, що сліпі люди добре володіють слухом, тому що їм доводиться жити у світі без візуальної інформації, — каже нейрофізіолог Іоне Файн з Вашингтонського університету. — Ми хотіли дослідити, як це відбувається в мозку».

З цією метою команда дослідників використовували функціональну магнітно-резонансну томографію (ФМРТ) для дослідження активності у слуховій корі — тій частині мозку, яка обробляє слухову інформацію — як у сліпих, так і в контрольній групі зрячих людей.

У їхній групі чотири незрячі учасники мали ранню сліпоту, а п’ять мали анофтальмію — рідкісне захворювання, при якому у новонароджених не розвинулися очі.

У експерименті цих учасників відтворювався ряд чистих тонів, резонуючих на різних частотах, тоді як пристрій ФМРТ реєстрував їхню мозкову активність. Контрольна група пройшла ту ж процедуру.

Коли дослідники проаналізували результати, вони виявили, що сліпі люди, котрі брали участь в експерименті, мали тенденцію обробляти звукові тони у вужчій, точнішій смузі пропускання, ніж зрячі піддослідні.

«Наше дослідження показує, що мозок сліпих людей краще здатний представляти частоти», — пояснює один із дослідників Келлі Чанг.

Дослідники зазначають, що для зрячих людей мати точне уявлення про звук не так важливо, оскільки вони мають зір, котрий допомагає розпізнавати об'єкти, тоді як сліпі люди мають лише слухову інформацію.

Дослідження дає вченим уявлення про те, які зміни в мозку призводять до того, що сліпі люди краще виділяють і ідентифікують звуки в навколишньому середовищі.

Варто зазначити, що дослідники мали справу лише з невеликою групою учасників. Проте вчені припускають, що результати їхнього дослідження містять перші свідчення про систематичні зміни в налаштуванні нейронів в слуховій корі людини через сліпоту.

Нагадаємо, торік вчені порівняли зір людей та 600 представників фауни.