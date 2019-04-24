Незрячие люди хорошо владеют слухом, фото: «Известия»

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Ракурс

Многочисленные исследования показывают, что люди, которые потеряли зрение в начале жизни, могут иметь усиленные слуховые способности по сравнению с людьми, которые видят.

Однако лишь недавно ученые установили нейронные основы этого явления, сообщает издание ScienceAlert.

«Существует мнение, что слепые люди хорошо владеют слухом, так как им приходится жить в мире без визуальной информации, — говорит нейрофизиолог Ионе Файн из Вашингтонского университета. — Мы хотели исследовать, как это происходит в мозгу».

С этой целью команда исследователей использовали функциональную магнитно резонансную томографию (ФМРТ) для исследования активности в слуховой коре — той части мозга, которая обрабатывает слуховую информацию — как у слепых, так и в контрольной группе зрячих людей.

В их группе четыре незрячие участники имели раннюю слепоту, а пять имели анофтальмию — редкое заболевание, при котором у новорожденных не развились глаза.

В эксперименте этих участников воспроизводился ряд чистых тонов, резонирующих на различных частотах, тогда как устройство ФМРТ регистрировало их мозговую активность. Контрольная группа прошла ту же процедуру.

Когда исследователи проанализировали результаты, они обнаружили, что слепые люди, участвовавшие в эксперименте, имели тенденцию обрабатывать звуковые тона в более узкой и точной полосе пропускания, чем зрячие подопытные.

«Наше исследование показывает, что мозг слепых людей лучше способен представлять частоты», — объясняет один из исследователей Келли Чанг.

Исследователи отмечают, что для зрячих людей иметь точное представление о звуке не так важно, поскольку они имеют зрение, которое помогает распознавать объекты, тогда как слепые люди имеют только слуховую информацию.

Исследование дает ученым представление о том, какие изменения в мозге приводят к тому, что слепые люди лучше выделяют и идентифицируют звуки в окружающей среде.

Стоит отметить, что исследователи имели дело лишь с небольшой группой участников. Однако ученые предполагают, что результаты их исследования содержат первые свидетельства о систематических изменениях в настройке нейронов в слуховой коре человека из-за слепоты.

Напомним, в прошлом году ученые сравнили зрение людей и 600 представителей фауны.