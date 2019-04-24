Момент матча, фото: Sport.ua

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Ракурс

Киевское «Динамо» не смогло одолеть «Шахтер» в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Футбольный матч завершился со счетом 0:0. Для сохранения интриги в чемпионском противостоянии в Премьер-лиге «Динамо» нужно было обязательно побеждать «Шахтер», чтобы за восемь туров до завершения сократить разрыв между лидерами чемпионата с семи до четырех очков.

К основному времени матча было добавлено еще четыре минуты. На последних секундах «Шахтер» заработал пенальти, однако Жуниор Мораес не смог поразить ворота Дениса Бойко.

Результаты матча, который ни был богат острые моменты, но завершился напряженным моментом «Шахтера» в конце, уже получили реакцию пользователей соцсетей.

До этого «Динамо» и «Шахтер» встречались 7 апреля в матче четвертьфинала Кубка Украины. Тогда «Шахтер» победил по результатам серии пенальти.

Напомним, в феврале в Греции фанатов «Динамо» на стадионе побила полиция. Инцидент произошел в Пирее во время матча 1/16 финала Лиги Европы с «Олимпиакосом».