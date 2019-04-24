В Китай незаконно завозили мусор

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В южной китайской провинции Шеньчжен ликвидировали три группы контрабандистов иностранного мусора, незаконно завозивших в страну пластиковые отходы.

Установлено, что в целом они завезли 2,4 тыс. т пластиковых отходов. Об этом сообщает издание «Синьхуа» со ссылкой на местную таможенную службу.

Отмечается, что после завоза в страну отходы направлялись в соседнюю провинцию Гуандун, в частности в города Хуэйчжоу и Шаньтоу.

Китай в течение долгого времени предоставил другим странам услуги по захоронению у себя твердых отходов. Соответствующая практика началась в 1980-х годах и страна, несмотря на слабые имеющиеся возможности для утилизации мусора, превратилась в крупнейшего импортера твердых отходов в мире.

В последние годы, из-за угрозы состоянию окружающей среды, власти Китая стали ограничивать ввоз в страну твердых отходов, планируя к концу 2019 года полностью запретить их импорт. Это ограничение не коснется отходов, содержащих ресурсы, которые не подлежат импортозамещению.

Напомним, недавно в Китае решили ограничить для туристов доступ на Джомолунгму из-за большого количества мусора, которое они оставляют на самой высокой горе мира.