До Китаю незаконно завозили сміття

https://racurs.ua/ua/n121204-u-kytayi-vykryly-kontrabandystiv-kotri-zavezly-do-krayiny-tysyachi-tonn-smittya.html

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У південній китайській провінції Шеньчжен ліквідували три групи контрабандистів іноземного сміття, котрі незаконно завозили до країни пластикові відходи.

Встановлено, що загалом вони завезли 2,4 тис. т пластикових відходів. Про це повідомляє видання «Сіньхуа» з посиланням на місцеву митну службу.

Зазначається, що після завезення до країни відходи прямували до сусідньої провінції Гуандун, зокрема до міст Хуейчжоу та Шаньтоу.

Китай протягом довгого часу надав іншим державам послуги із захоронення в себе твердих відходів. Відповідна практика розпочалася у 1980-х роках і країна, попри слабкі наявні можливості для утилізації сміття, перетворилася на найбільшого імпортера твердих відходів у світі.

В останні роки, через загрозу стану навколишнього середовища, влада Китаю почала обмежувати завезення до країни твердих відходів, плануючи до кінця 2019 року повністю заборонити їхній імпорт. Це обмеження не стосуватиметься відходів, що містять ресурси, що не підлягають імпортозаміщенню.

Нагадаємо, нещодавно в Китаї вирішили обмежити для туристів доступ на Джомолунгму через значну кількість сміття, котре вони залишають на найвищій горі світу.