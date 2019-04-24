Момент матчу, фото: Sport.ua

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Ракурс

Київське «Динамо» не змогло здолати «Шахтар» у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги.

Футбольний матч завершився рахунком 0:0. Для збереження інтриги в чемпіонському протистоянні в Прем'єр-лізі «Динамо» потрібно було обов’язково перемагати «Шахтар», щоб за вісім турів до завершення скоротити розрив між лідерами чемпіонату з семи до чотирьох очок.

До основного часу матчу було додано ще чотири хвилини. На останніх секундах «Шахтар» заробив пенальті, однак Жуніор Мораес не зміг вразити ворота Дениса Бойка.

Результати матчу, котрий не був багатим на гострі моменти, проте завершився напруженим моментом «Шахтаря» наприкінці, вже отримали реакцію користувачів соцмереж.

До цього «Динамо» та «Шахтар» зустрічалися 7 квітня у матчі чвертьфіналу Кубка України. Тоді «Шахтар» переміг за результатами серії пенальті.

Нагадаємо, в лютому в Греції фанатів «Динамо» на стадіоні побила поліція. Інцидент стався у Піреї під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з «Олімпіакосом».