Кадр из фильма «Человек-паук 2», фото: Wi-Fi.ru

https://racurs.ua/n121209-vsego-sem-sekund-prosmotra-filma-o-cheloveke-pauke-umenshaut-simptomy-arahnofobii-uchenye.html

Ракурс

Фрагменты из голливудских фильмов по комиксам Marvel о «Человеке-пауке» и «Человеке-муравье» уменьшают симптомы фобий относительно пауков и муравьев соответственно.

К такому выводу пришли израильские ученые, демонстрируя соответствующие видеофрагменты 424-м участникам эксперимента, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Psychiatry.

Учасникам эксперимента демонстрировали семисекундный фрагмент со сцены с пауком из фильма «Человек-паук 2». Его просмотр уменьшил показатель признаков арахнофобии участников относительно их предварительной оценки на 20%. Эта впечатляющая эффективность была аналогично получена для мирмекофобии (фобии муравьев) при просмотре семисекундного фрагмента из фильма «Человек-муравей».

Однако, когда участникам эксперимента просто демонстрировали семь секунд из сцены открытия Marvel (общей для всех фильмов Marvel) или семи секунд видео о природе — не было зафиксировано значительных уменьшений симптомов фобий. Это свидетельствует о том, что ни покой (сцена природы), ни веселье или фантазии, связанные с просмотром фильма о супергероях Marvel, не были исключительными движущими эффектами этого явления.

По словам исследователей, полученные результаты открывают новое направление в поиске эффективных средств борьбы с фобиями.

Напомним, недавно ученые установили, что тяжелый рок не влияет на психику его фанатов.