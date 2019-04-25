Дело Гандзюк: Мангеру вынесли новое подозрение

Дело Гандзюк: Мангеру изменили подозрение, фото — 24 канал

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Ракурс

Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства секретаря Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, вынесли новое подозрение.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко 25 апреля сообщил в Фейсбук, что Мангера теперь подозревают по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Считается, что он является организатором преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Лысенко добавил, что подозрение изменено, исходя из полученных доказательств и имеющихся у следствия оснований.

Кроме того, в связи с получением новых доказательств изменено подозрение на ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованному группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины еще пяти обвиняемым по этому делу, а именно Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу, Никите Грабчуку и Сергею Торбину.

Еще одного фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей.

Напомним, что 24 апреля в делу об убийстве Гандзюк изменили подозрение вероятным исполнителям нападения. Подозреваемые согласились сотрудничать со следствием и дали разоблачительные показания. Злоумышленники признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений. Также они предоставили полные и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц.

Владислав Мангер в апреле возобновил работу в должности Херсонского облсовета.