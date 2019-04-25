Чистий четвер: що прийнято робити в цей день. Фото: НВ Style

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Чистий четвер як четвертий день Страсного тижня диктує свої правила. Зокрема, є справи і обряди, які прийнято робити саме в цей день, в рамках підготовки до світлого свята Великодня.

У чистий четвер Ісус омив ноги своїм учням, а потім розділив з ними хліб і вино на Тайній вечері. З тих пір в ці дні прийнято причащатися і наводити порядок в домі.

У цей день християни згадують не тільки Тайну вечерю Ісуса з учнями, а й те, що Ісус розповів, що один з Апостолів зрадить його. Зрадником, як відомо, виявився Юда Іскаріот.

У чистий четвер християни причащаються в храмі, потім починають масштабне прибирання в будинку. У цей день господині викидають старі речі, перуть брудний одяг і прибирають в будинку.

Дуже важливо в цей день змити свої гріхи. Увечері християни запалюють у будинку лампадки і починаю наступний етап підготовки до Великодня.

Господині починають фарбувати яйця і випікати паски. Також в цей день дуже корисно сходити на стрижку. Деякі вірять, що вона може позбавити від зурочення.

У цей важливий день Страсного тижня не можна веселитися, ображатися і думати про погане. Коли Ісус омив ноги своїм учням, він сказав їм, що подає приклад і тепер вони повинні також обмивати ноги один одному.

Важливо пам’ятати, що пекти паски та фарбувати яйця не можна до закінчення прибирання в будинку. Також не можна, щоб в будинку залишався брудний посуд або речі, а брудну воду після збирання треба виливати за межами будинку.

Будьте обережні, у чистий четвер не рекомендується позичати кому-небудь свої речі.