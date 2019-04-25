Рада готовится проголосовать за языковой закон, фото — Главком

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Ракурс

Заседание Верховной Рады Украины началось сегодня, 25 апреля, в 10.00. В повестку дня утреннего пленарного заседания внесен только один вопрос — о рассмотрении поправок к законопроекту № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщается на сайте Верховной Рады.

Парламент готовится сегодня принять этот важный закон во втором чтении.

Рада в среду рассмотрела 99% поправок к закону. Парламенту осталось рассмотреть еще около 20 поправок к законопроекту.

Рада начала слушание языкового закона во втором чтении 28 февраля. К нему было подано более 2 тыс. поправок. В первом чтении законопроект приняли 4 октября 2018 года.

Им предлагается, в частности, создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.

В среду спикер парламента Андрей Парубий отметил, что поставит на голосование вопрос о своей отставке сразу после того, как подпишет закон «О функционировании украинского языка как государственного» и будут собраны подписи за его отставку.

Законопроект 5670-д призван защитить права украинских граждан на получение информации и услуг на государственном языке, наполнить государственный статус украинского языка реальным содержанием. Он содержит около 60 статей, вносит изменения в более чем 50 законодательных актов и нормирует более 30 различных сфер общественной жизни.