Рада готується проголосувати за мовний закон, фото — Главком

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Засідання Верховної Ради України розпочалось сьогодні, 25 квітня, о 10.00. До порядку денного ранкового пленарного засідання внесено тільки одне питання — щодо розгляду правок до законопроекту № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомляється на сайті Верховної Ради.

Парламент готується сьогодні ухвалити цей важливий закон у другому читанні.

Рада у середу розглянула 99% поправок до закону. Парламенту залишилося розглянути ще приблизно 20 поправок до законопроекту.

Парламент розпочав слухання мовного закону у другому читанні 28 лютого. До нього було подано понад 2 тис. поправок. У першому читанні законопроект ухвалили 4 жовтня 2018 року.

Ним пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого із захисту державної мови.

У середу спікер парламенту Андрій Парубій наголосив, що поставить на голосування питання про своє звільнення з посади відразу після того, як підпише закон «Про функціонування української мови як державної» і будуть зібрані підписи за його відставку.

Законопроект 5670-д покликаний захистити права українських громадян на отримання інформації та послуг державною мовою, наповнити державний статус української мови реальним змістом. Він містить близько 60 статей, вносить зміни до понад 50 законодавчих актів та внормовує понад 30 різних сфер суспільного життя.