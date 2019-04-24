Відставка Парубія: коли можливе голосування. Фото: Дніпро Час

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Андрій Парубій, спікер Верховної Ради, заявив, що поставить на голосування питання відсторонення його від посади після того, як підпише мовний закон і отримає підписні листи з необхідною кількістю підписів за його відставку. Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні парламенту.

«Щойно будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування з одним нюансом — після того, як я, як голова ВРУ, поставлю підпис під законом про українську мову», — наголосив він.

Водночас представники фракцій «Блок Петра Порошенка» (БПП) і «Народний фронт» (НФ) виступили із заявою на підтримку Парубія, заявивши, що він залишиться на посаді й до жовтня, коли заплановано президентські вибори, парламент під його головуванням ухвалить ще десятки законопроектів.

«Це можливість не лише утримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, а й гарантія незмінності національного та зовнішньополітичного курсу країни», — заявив очільник фракції НФ у Раді Максим Бурбак.

При цьому ініціаторів збору підписів за відставку Парубія в НФ назвали «жалюгідними втікачами і зрадниками разом із Януковичем».

Нагадаємо, вчора член фракції партії «Відродження» Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку Парубія. Причину цього він не вказав, зазначивши лише, що «час прийшов». З виграшем Володимиром Зеленським виборів президента це нібито не пов’язано. Для розгляду цього питання в Раді треба зібрати від 150 підписів народних обранців.