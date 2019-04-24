Отставка Парубия: когда возможно голосование. Фото: Днепр Час

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Ракурс

Андрей Парубий, спикер Верховной Рады, заявил, что поставит на голосование вопрос отстранения его от должности после того, как подпишет языковой закон и получит подписные листы с необходимым количеством подписей за его отставку. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании парламента.

«Как только будут собраны необходимые подписи, я безотлагательно поставлю этот вопрос на голосование с одним нюансом — после того, как я, как председатель ВРУ, поставлю подпись под законом об украинском языке», — подчеркнул он.

В то же время представители фракций «Блок Петра Порошенко» (БПП) и «Народный фронт» (НФ) выступили с заявлением в поддержку Парубия, заявив, что он останется на должности и до октября, когда запланированы президентские выборы, парламент под его председательством примет еще десятки законопроектов.

«Это возможность не только удержать проукраинское большинство до парламентских выборов, но и гарантия неизменности национального и внешнеполитического курса страны», — заявил председатель фракции НФ в Раде Максим Бурбак.

При этом инициаторов сбора подписей за отставку Парубия в НФ назвали «жалкими беглецами и предателями вместе с Януковичем».

Напомним, вчера член фракции партии «Видродження» Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку Парубия. Причину этого он не указал, отметив лишь, что «время пришло». С выигрышем Владимиром Зеленским выборов президента это якобы не связано. Для рассмотрения этого вопроса в Раде нужно собрать от 150 подписей народных избранников.