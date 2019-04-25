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Ракурс
Мова на часі: под Радой проходит акция в поддержку украинского языка

Акция под Радой: активисты требуют принятия языкового закона (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

25 апр 2019, 10:01
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Акция под Верховной Радой в Киеве началась сегодня утром. Участники этой акции выступают в поддержку украинского языка и языкового закона № 5670-д, который 25 апреля должны принять парламентарии. Об этом сообщает в Twitter движение «Честно».

По данным СМИ, у стен Рады собралось около 700 участников. Их количество постепенно возрастает. Многие участники держат плакаты в поддержку украинского языка.

Здание Рады окружили правоохранителями, ситуация спокойная.

Мова на часі: під Радою триває акція на підтримку української мови / Фото: Лівий берег

Мова на часі: під Радою триває акція на підтримку української мови / Фото: Лівий берег

Мова на часі: під Радою триває акція на підтримку української мови / Фото: Лівий берег

Мова на часі: під Радою триває акція на підтримку української мови / Фото: “Чесно”

Мова на часі: під Радою триває акція на підтримку української мови / Фото: “Чесно”

Мова на часі: під Радою триває акція на підтримку української мови / Фото: “Чесно”

Напомним, 24 апреля Рада рассмотрела 99% правок к закону. Сегодня парламентарии рассмотрят еще примерно 20 правок. В первом чтении языковой законопроект был принят в октябре прошлого года. Законопроект № 5670-д призван защитить права украинских граждан на получение информации и услуг на государственном языке, наполнить государственный статус украинского языка реальным содержанием. Документ состоит из порядка 60 статей, вносит изменения как минимум в 50 законодательных актов и нормирует более 30 различных сфер общественной жизни.

Заседание Верховной Рады уже началось.

Источник: Ракурс


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