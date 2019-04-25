Мова на часі: під Радою триває акція на підтримку української мови / Фото: "Чесно"

https://racurs.ua/ua/n121216-akciya-pid-radou-aktyvisty-vymagaut-uhvalennya-movnogo-zakonu-foto-translyaciya.html

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Акція під Верховною Радою у Києві розпочалася сьогодні зранку. Учасники цієї акції виступають на підтримку української мови та мовного закону № 5670-д, який 25 квітня повинні ухвалити парламентарі. Про це повідомляє у Twitter рух «Чесно».

За даними ЗМІ, біля стін Ради зібралося близько 700 учасників. Їхня кількість поступово зростає. Багато учасників тримають плакати на підтримку української мови.

Будівлю Ради оточено правоохоронцями, ситуація спокійна.

Нагадаємо, 24 квітня Рада розглянула 99% поправок до закону. Сьогодні парламентарі розглянуть ще приблизно 20 поправок. У першому читанні мовний законопроект ухвалили торік 4 жовтня. Законопроект № 5670-д покликаний захистити права українських громадян на отримання інформації та послуг державною мовою, наповнити державний статус української мови реальним змістом. Він містить близько 60 статей, вносить зміни до понад 50 законодавчих актів та внормовує понад 30 різних сфер суспільного життя.

Нині вже розпочалося засідання Верховної Ради.